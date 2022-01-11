Серб є головною трансферною ціллю Арсенала. У Лондоні на нього влітку готові витратити сумарно 150 мільйонів фунтів (близько 180 млн євро), стверджує Daily Mail.

Влаховіч однозначно відповів щодо можливого відходу з Фіорентини цієї зими

Сам трансфер обійдеться мінімум у 58 млн фунтів. Влаховіч хоче заробляти "чистими" 160 тисяч за тиждень за 5-річним контрактом, тому "канонірам" доведеться платити йому понад 300 млн за 7 днів. Та це не всі витрати: лондонцям треба буде викласти 15 млн оточенню Душана.

Перехід 21-річного серба в Арсенала виглядає досить ймовірним. Клубу лише треба переконати гравця у перспективності проєкту, що будує Мікель Артета. На користь команди з АПЛ є той факт, що Фіорентина не хоче продавати свого форварда в Ювентус, який теж націлений на нього, щоб не зіпсувати відносини з фанатами.

До слова, наразі Душан Влаховіч є найкращим бомбардиром Серії А сезону 2021/22. В його активі 16 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.

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