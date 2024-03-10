Хаверц вызвал волну возмущения после матча против Брентфорда. Немец, имея желтую карточку, симулировал в штрафной соперника, за что должен был быть удален с поля, на что и указал наставник гостей. Позже именно Хаверц и забил победный гол.

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"На самом деле я считаю, что Хаверц не должен был находиться на поле, когда он забил нам гол. Как по мне, это было явный нырок и вымогательство пенальти. Если вы посмотрите этот эпизод в замедленном режиме, то все становится понятно. Возможно, для арбитра это трудно, но лайнсмен должен был видеть это, по моему мнению, четко", – приводит слова Франка Sky Sports.

К слову, Хаверц провел 38 матчей за Арсенал в этом сезоне, в которых отметился 9 голами и 3 ассистами.

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