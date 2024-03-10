Хаверц спричинив хвилю обурення після матчу проти Брентфорда. Німець, маючи жовту картку, симулював у штрафному суперника, за що мав бути вилучений з поля, на що і вказав наставник гостей. Пізніше саме Хаверц і забив переможний гол.

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"Насправді я вважаю, що Хаверц не повинен був перебувати на полі, коли він забив нам гол. Як на мене, це був явне пірнання та вимагання пенальті. Якщо ви переглянете цей епізод у сповільненні, то все стає зрозуміло. Можливо, для арбітра це важко, але лайнсмен повинен був бачити це, на мою думку, чітко", – наводить слова Франка Sky Sports.

До слова, Хаверц провів 38 матчів за Арсенал цього сезону, в яких відзначився 9 голами та 3 асистами.

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