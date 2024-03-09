Защитник Александр Зинченко попал в заявку на игру против Брентфорда, впрочем, остался в запасе. Арсенал на 19-й минуте повел в счете благодаря голу Райса. Все потерял голкипер "канониров" Рэмсдейл. Казалось, в простой ситуации вратарь завозился с мячом, а Висса воспользовался возможностью переиграть оппонента.

Арсенал победил Брентфорд в тяжелом матче с ляпами Рэмсдейла – Зинченко вернулся и сыграл 20 минут против Ярмолюка

Во втором тайме Артета решил дать игровое время Зинченко. Украинец появился на поле на 79 минуте. Победу Арсеналу добыл Кай Хаверц, забив незадолго до конца основного времени. Стоит заметить, что Егор Ярмолюк тоже принял участие в игре. Полузащитник вышел на поле на 78 минуте.

"Канониры" сейчас находятся на первой строчке в турнирной таблице АПЛ с 64 баллами. Но Ливерпуль и Манчестер Сити сыграют завтра. Брентфорд расположился на 15 месте с 26 очками.