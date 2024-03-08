Лондонский клуб планирует переговоры с украинцем о продлении контракта, утверждает инсайдер Экрем Конур.

Зинченко готов играть за Арсенал: Ребров объяснил вызов в сборную Украины футболиста, который месяц пропустил из-за травмы

Действующее соглашение завершается летом 2026-го, но Арсенал рассчитывает сделать его на 2 года длиннее. Источник сообщает об интересе к Зинченко со стороны клубов АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги. Ранее СМИ упоминали Баварию и Ньюкасл.

Напомним, в июле 2022-го Арсенал заплатил Ман Сити за Зинченко 35 млн евро. В нынешнем сезоне украинец страдает из-за травм – 27 матчей, один гол и 2 ассиста.

Сын Шевченко нарасхват, Мудрика кинули на Волынь, брат-близнец создал большие проблемы Зинченко – они поразили Англию