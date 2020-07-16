toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Арсенал – Ливерпуль: ван Дейк признал свою ошибку в поражении мерсисайдцев

12:01 - Читати українською
Арсенал – Ливерпуль: ван Дейк признал свою ошибку в поражении мерсисайдцев
Вирджил ван Дейк / Фото ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от встречи с Арсеналом (1:2).

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон
 
Садио Мане 20’
20’ Садио Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон

"Мы подарили им голы. До их первого мяча мы полностью контролировали игру, но мы подарили Арсеналу два гола, и отыграться было сложно.

Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

Мы получили то, что заслужили. Легко обвинить нас в том, что мы уступили из-за выигранного титула, но до моей ошибки все было хорошо.

Я бы хотел выиграть в этом матче, но уже ничего не изменишь. Мы попробуем выиграть два последних матча, но нельзя забывать, что мы провели фантастический сезон. Быть чемпионом – это мечта", – рассказал ван Дейк для Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль досрочно завоевал золотые медали турнира. После 36 туров Арсенал расположился на 9-й строчке.

Арсенал дома победил Ливерпуль: аномальный матч, горящие глаза Робертсона и убийственная эффективность "канониров"

blog_ava
Шахов забил дебютный гол в Серии А – видео первого мяча украинца за Лечче
00:54
2732
Теги
Англия Вирджил Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
5
мин
Динамо Киев
19:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук