Арсенал – Ливерпуль: ван Дейк признал свою ошибку в поражении мерсисайдцев

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от встречи с Арсеналом (1:2).

"Мы подарили им голы. До их первого мяча мы полностью контролировали игру, но мы подарили Арсеналу два гола, и отыграться было сложно.

Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

Мы получили то, что заслужили. Легко обвинить нас в том, что мы уступили из-за выигранного титула, но до моей ошибки все было хорошо.

Я бы хотел выиграть в этом матче, но уже ничего не изменишь. Мы попробуем выиграть два последних матча, но нельзя забывать, что мы провели фантастический сезон. Быть чемпионом – это мечта", – рассказал ван Дейк для Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль досрочно завоевал золотые медали турнира. После 36 туров Арсенал расположился на 9-й строчке.

Арсенал дома победил Ливерпуль: аномальный матч, горящие глаза Робертсона и убийственная эффективность "канониров"