Арсенал – Ліверпуль: ван Дейк визнав свою помилку у поразці мерсисайдців

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився враженнями від зустрічі з Арсеналом (1:2).

"Ми подарували їм голи. До їхнього першого м'яча ми повністю контролювали гру, але ми подарували Арсеналу два голи, і відігратися було складно.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Ми отримали те, що заслужили. Легко звинуватити нас в тому, що ми поступилися через виграний титул, але до моєї помилки все було добре.

Я б хотів виграти в цьому матчі, але вже нічого не зміниш. Ми спробуємо виграти два останні матчі, але не можна забувати, що ми провели фантастичний сезон. Бути чемпіоном – це мрія", – розповів ван Дейк для Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково завоював золоті медалі турніру. Після 36 турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці.

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