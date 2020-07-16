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Арсенал – Ліверпуль: ван Дейк визнав свою помилку у поразці мерсисайдців

11:55 - Читать на русском
Арсенал – Ліверпуль: ван Дейк визнав свою помилку у поразці мерсисайдців
Вірджил ван Дейк / Фото ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився враженнями від зустрічі з Арсеналом (1:2).

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон
 
Садьйо Мане 20’
20’ Садьйо Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон

"Ми подарували їм голи. До їхнього першого м'яча ми повністю контролювали гру, але ми подарували Арсеналу два голи, і відігратися було складно.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Ми отримали те, що заслужили. Легко звинуватити нас в тому, що ми поступилися через виграний титул, але до моєї помилки все було добре.

Я б хотів виграти в цьому матчі, але вже нічого не зміниш. Ми спробуємо виграти два останні матчі, але не можна забувати, що ми провели фантастичний сезон. Бути чемпіоном – це мрія", – розповів ван Дейк для Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково завоював золоті медалі турніру. Після 36 турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці.

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Теги
Англія Вірджил Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Арсенал - Ліверпуль
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