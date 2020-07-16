Арсенал в родных стенах победил Ливерпуль – Алиссон и ван Дейк подарили "канонирам" два гола

Центральный матч 36-го тура АПЛ между Арсеналом и Ливерпулем завершился неожиданным поражением чемпиона.

Ливерпулю уже давно ничего от этого чемпионата не нужно, а вот Арсенал в случае победы над мерсисайдцами приблизился бы к седьмой строчке в турнирной таблице на расстояние двух очков – хотя конкуренты имели шансы потеснить "канониров" в этом же туре. Ну, тогда хотя бы удалось реабилитироваться за поражение Тоттенхэму в дерби и за ничью с Лестером. Словом, лондонцы были мотивированы.

Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

Ливерпуль с первых минут накрыл "гуннеров" ​​высоким прессингом, практически не выпуская их за центр поля – впрочем, моментов у ворот хозяев не возникало. На помощь атаке чемпиона пришел голкипер Мартинес, который на 12-й минуте умудрился выбить мяч прямо в Фирмино, выпрыгнувшего перед ним. Мяч срикошетил от Бобби, но попал в штангу. Долго без гола подопечные Юргена Клоппа, однако, не бегали. Уже на 20-й минуте Робертсон выбил вынос Мартинеса на Фирмино и сразу открылся под его передачу по флангу, после чего прострелил в центр штрафной – Мане замкнул в касание. 0:1.

Казалось, что сейчас Ливерпуль пойдёт добивать раненого зверя, но не тут-то было. Уже на 21-й минуте Арсенал напугал мерсисайдцев вбеганием Нельсона на правый край штрафной с прострелом под удар Ляказетту, который в последний момент выбили защитники (правда, там был офсайд). Ван Дейк ответил ударом головой в руки Мартинесу, после чего игра успокоилась. Гости удерживали инициативу, но особенно ситуацию не обостряли. За это пришла расплата на 32-й минуте: Нельсон поджал ван Дейка перед штрафной площадкой и выбил мяч из-под его ног на Ляказетта, а тот обошел Алиссона и пробил в пустые ворота – 1:1!

Ливерпуль продолжал удерживать инициативу и создал несколько перспективных моментов. В частности, на 36-й минуте Мане качнул защитника и подал точно на Салаха, но тот немного не дотянулся до мяча; на 39-й Садьо пробил головой сам (над перекладиной), а выстрел Салаха из пределов штрафной на 42-й заблокировал Тирни. Наказание за расточительность было неожиданным: на 44-й минуте Алиссон ошибся с выносом, а мяч перехватил Ляказетт, который сразу же выкатил передачу на Нельсона – Рейс же с близкой дистанции расстрелял левый нижний угол. 2:1. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Первая половина второго тайма прошла при ощутимом преимуществе Ливерпуля. Впервые гости могли сравнять на 50-й минуте, когда Трент поймал навес с левого фланга и мощно выстрелил слёта. От гола "канониров" спас Салах, который оказался на траектории полета мяча. Египтянин попытался исправиться на 54-й, получив проникающий пас от Трента, на паузе усадив Давида Луиса на землю и пробив с места под перекладину – Мартинес в прекрасном прыжке парировал. После этого прошёл ряд замен: Микель Артета снял с игры Нельсона, Ляказетта и Торрейру, бросив в бой Обамеянга, Уиллока и Себальойса, а Юрген Клопп выпустил Минамино и Кейта.

Замены никак не помогли Арсеналу, а вот Ливерпуль ещё больше усилил давление. С 60-й по 70-ю минуты мерсисайдцы контролировали мяч 90% игрового времени, но моментов было всего два – Минамино выстрелил мимо левого нижнего угла, а Салах с подачи Мане легонько пробил в руки Мартинесу. Далее же игра неожиданно остановилась. Гости всё так же владели мячом и пыталист стрелять по воротам, но защитники лондонцев всё накрывали. За пять минут до конца основного времени статистика ударов радовала цифрами 2:21 в пользу Ливерпуля, но вряд ли кто-то вспомнил хотя бы один из них после после 63-й минуты.

Последние попытки Ливерпуля спасти игру упустили Мане, Кейта и Трент. Первый оотполучил имав вертикальную передачу от Робертсона, ворвался в штрафную и мощно пробил мимо ближнего угла, второй выстрелил с дистанции точно в руки голкиперу, а третий уже в компенсированное время метров с 25-ти засадил под самую правую штангу – Мартинес спас Арсенал! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "канониров".

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