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Арсенал в родных стенах победил Ливерпуль – Алиссон и ван Дейк подарили "канонирам" два гола

00:20 - Читати українською
Арсенал в родных стенах победил Ливерпуль – Алиссон и ван Дейк подарили "канонирам" два гола
Арсенал – Ливерпуль: отчёт матча АПЛ

Центральный матч 36-го тура АПЛ между Арсеналом и Ливерпулем завершился неожиданным поражением чемпиона.

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон
 
Садио Мане 20’
20’ Садио Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон

Ливерпулю уже давно ничего от этого чемпионата не нужно, а вот Арсенал в случае победы над мерсисайдцами приблизился бы к седьмой строчке в турнирной таблице на расстояние двух очков – хотя конкуренты имели шансы потеснить "канониров" в этом же туре. Ну, тогда хотя бы удалось реабилитироваться за поражение Тоттенхэму в дерби и за ничью с Лестером. Словом, лондонцы были мотивированы.

Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

Ливерпуль с первых минут накрыл "гуннеров" ​​высоким прессингом, практически не выпуская их за центр поля – впрочем, моментов у ворот хозяев не возникало. На помощь атаке чемпиона пришел голкипер Мартинес, который на 12-й минуте умудрился выбить мяч прямо в Фирмино, выпрыгнувшего перед ним. Мяч срикошетил от Бобби, но попал в штангу. Долго без гола подопечные Юргена Клоппа, однако, не бегали. Уже на 20-й минуте Робертсон выбил вынос Мартинеса на Фирмино и сразу открылся под его передачу по флангу, после чего прострелил в центр штрафной – Мане замкнул в касание. 0:1.

Казалось, что сейчас Ливерпуль пойдёт добивать раненого зверя, но не тут-то было. Уже на 21-й минуте Арсенал напугал мерсисайдцев вбеганием Нельсона на правый край штрафной с прострелом под удар Ляказетту, который в последний момент выбили защитники (правда, там был офсайд). Ван Дейк ответил ударом головой в руки Мартинесу, после чего игра успокоилась. Гости удерживали инициативу, но особенно ситуацию не обостряли. За это пришла расплата на 32-й минуте: Нельсон поджал ван Дейка перед штрафной площадкой и выбил мяч из-под его ног на Ляказетта, а тот обошел Алиссона и пробил в пустые ворота – 1:1!

Ливерпуль продолжал удерживать инициативу и создал несколько перспективных моментов. В частности, на 36-й минуте Мане качнул защитника и подал точно на Салаха, но тот немного не дотянулся до мяча; на 39-й Садьо пробил головой сам (над перекладиной), а выстрел Салаха из пределов штрафной на 42-й заблокировал Тирни. Наказание за расточительность было неожиданным: на 44-й минуте Алиссон ошибся с выносом, а мяч перехватил Ляказетт, который сразу же выкатил передачу на Нельсона – Рейс же с близкой дистанции расстрелял левый нижний угол. 2:1. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Первая половина второго тайма прошла при ощутимом преимуществе Ливерпуля. Впервые гости могли сравнять на 50-й минуте, когда Трент поймал навес с левого фланга и мощно выстрелил слёта. От гола "канониров" спас Салах, который оказался на траектории полета мяча. Египтянин попытался исправиться на 54-й, получив проникающий пас от Трента, на паузе усадив Давида Луиса на землю и пробив с места под перекладину – Мартинес в прекрасном прыжке парировал. После этого прошёл ряд замен: Микель Артета снял с игры Нельсона, Ляказетта и Торрейру, бросив в бой Обамеянга, Уиллока и Себальойса, а Юрген Клопп выпустил Минамино и Кейта.

Замены никак не помогли Арсеналу, а вот Ливерпуль ещё больше усилил давление. С 60-й по 70-ю минуты мерсисайдцы контролировали мяч 90% игрового времени, но моментов было всего два – Минамино выстрелил мимо левого нижнего угла, а Салах с подачи Мане легонько пробил в руки Мартинесу. Далее же игра неожиданно остановилась. Гости всё так же владели мячом и пыталист стрелять по воротам, но защитники лондонцев всё накрывали. За пять минут до конца основного времени статистика ударов радовала цифрами 2:21 в пользу Ливерпуля, но вряд ли кто-то вспомнил хотя бы один из них после после 63-й минуты.

Последние попытки Ливерпуля спасти игру упустили Мане, Кейта и Трент. Первый оотполучил имав вертикальную передачу от Робертсона, ворвался в штрафную и мощно пробил мимо ближнего угла, второй выстрелил с дистанции точно в руки голкиперу, а третий уже в компенсированное время метров с 25-ти засадил под самую правую штангу – Мартинес спас Арсенал! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "канониров".

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Арсенал Арсенал Арсенал - Ливерпуль
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