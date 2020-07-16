Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

Арсенал одолел Ливерпуль в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль на "Футбол 24".

Ливерпуль открыл счет на 20-й минуте благодаря голу Садио Мане. Сенегалец в падении замкнул прострел Фирмино. Впрочем, Арсенал довольно быстро отыгрался – ван Дейк ошибся, Нелсон отдал на Ляказетта, а тот спокойно разобрался с Алиссоном.

Арсенал в родных стенах победил Ливерпуль – Алиссон и ван Дейк подарили "канонирам" два гола

Впоследствии Ливерпуль привез в свои ворота еще один мяч. Алиссон и Робертсон не разобрались в эпизоде, который завершился точным ударом все того же Нелсона. Второй тайм забитых мячей не подарил. 2:1 – довольно неожиданная победа "канониров".

Ливерпуль еще раньше стал чемпионом, а вот Арсенал после 36-ти туров лишь девятый без шансов на топ-4.