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Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

00:35 - Читати українською
Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1
Арсенал – Ливерпуль – видео голов и обзор матча 15 июля 2020

Арсенал одолел Ливерпуль в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль на "Футбол 24".

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон
 
Садио Мане 20’
20’ Садио Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон

Ливерпуль открыл счет на 20-й минуте благодаря голу Садио Мане. Сенегалец в падении замкнул прострел Фирмино. Впрочем, Арсенал довольно быстро отыгрался – ван Дейк ошибся, Нелсон отдал на Ляказетта, а тот спокойно разобрался с Алиссоном.

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Впоследствии Ливерпуль привез в свои ворота еще один мяч. Алиссон и Робертсон не разобрались в эпизоде, который завершился точным ударом все того же Нелсона. Второй тайм забитых мячей не подарил. 2:1 – довольно неожиданная победа "канониров".

Ливерпуль еще раньше стал чемпионом, а вот Арсенал после 36-ти туров лишь девятый без шансов на топ-4.

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Видеоновости Англия Ливерпуль Ливерпуль Арсенал Арсенал Арсенал - Ливерпуль
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