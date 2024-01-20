Арсенал и Кристал Пэлас играют 20 января в 21 туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Арсенал – Кристал Пэлас стартует 20 января в 14:30 по киевскому времени. "Канониры" после 20 туров занимают 4 место, набрав 40 очков. Команда Микеля Артеты в трех последних турах Премьер-лиги набрала только одно очко – ничья с Ливерпулем и поражения от Вест Хэма и Фулхэма. Также Арсенал вылетел из Кубка Англии, проиграв Ливерпулю.

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Кристал Пэлас разместился в нижней части турнирной таблицы. Команда Роя Ходжсона занимает 14 позицию (21 очко), но в последних 9 матчах чемпионата выиграла только раз. На неделе "орлы" вылетели из Кубка Англии после поражения от Эвертона.

Александр Зинченко вернулся в состав Арсенала, преодолев проблемы со здоровьем. Микель Артета заявлял, что защитник все еще травмирован, однако украинец, пропустивший последние две игры (против Фулхэма и Ливерпуля), сегодня попал в старт. В сезоне 2023/24 Зинченко сыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Где смотреть матч Арсенал – Кристал Пэлас? Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями поединка чемпионата Англии можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Арсенал:

Кристал Пэлас: