Арсенал і Крістал Пелас грають 20 січня в 21 турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Арсенал – Крістал Пелас стартує 20 січня о 14:30 за київським часом. "Каноніри" після 20-ти турів посідають 4 місце, набравши 40 очок. Команда Мікеля Артети у трьох останніх турах Прем'єр-ліги набрала тільки одне очко – нічия з Ліверпулем і поразки від Вест Хема та Фулхема. Також Арсенал вилетів з Кубка Англії, програвши Ліверпулю.

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Крістал Пелас розмістився в нижній частині турнірної таблиці. Команда Роя Ходжсона посідає 14 позицію (21 очко), але у останніх 9-ти матчах чемпіонату виграла лише раз. На тижні "орли" вилетіли з Кубка Англії після поразки від Евертона.

Олександр Зінченко повернувся у склад Арсенала, подолавши проблеми зі здоров'ям. Мікель Артета заявляв, що захисник все ще травмований, однак українець, який пропустив останні дві гри (проти Фулхема і Ліверпуля), сьогодні потрапив у старт. У сезоні 2023/24 Зінченко зіграв 24 матчі, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Де дивитися матч Арсенал – Крістал Пелас? Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями поєдинку чемпіонату Англії можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Арсенал:

Крістал Пелас: