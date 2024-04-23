Арсенал – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в заявке, Мудрик в основе
Арсенал в рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ 2023/24 принимает Челси. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
Матч 29-го тура чемпионата Англии 2023/24 между Арсеналом и Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setants Sports. Александр Зинченко в третий раз подряд остался в запасе "канониров", а вместо него в основе выходит Такехиро Томиясу. Михаил Мудрик же попал в старт!
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Поединок имеет важнейшее значение для обеих команд. Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, однако опережает Манчестер Сити только на один зачетный балл – Ливерпуль же уступает "пушкарям" только по разнице голов. Осечка при таких условиях недопустима.
Челси же в случае победы догонит по очкам МЮ и Ньюкасл. Таким образом, на место в зоне ЛЕ будут претендовать сразу три команды с равным количеством очков (по 50).
Стартовые составы
Арсенал:
Челси:
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