"Я понимаю, почему фанаты Арсенала так думают сейчас, но, возможно, в будущем они так не будут думать. Троссар проделал великолепную работу. Он был приглашен специально для того, чтобы делать то, что он делает – но Мудрик все равно может оказаться лучшей покупкой.

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Многое будет зависеть от того, насколько Михаил восприимчив к обучению, развитию и совершенствованию. Он показал признаки и проблески. Это огромный скачок – перейти из чемпионата Украины в АПЛ, где требования выше, да еще и в клуб, который не является... Сейчас не лучшее время для того, чтобы играть за Челси.

Сьогодні в рамках АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,43. Звитяга команди Мудрика оцінена в 7,14, а нічия – 5,21. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,54, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,57.

Для меня это было немного иначе, потому что не было больших ожиданий. Несмотря на то, что я был 21-летним капитаном Вест Хэма, Челси был совсем другой командой. Выпускали меня мало. Я делил поле с Хуаном Себастьяном Вероном, Жереми, Демьеном Даффом, Йеспером Гронкьяром. Мне дали возможность встать на ноги. Но Мудрика купили, чтобы он сразу повлиял на ситуацию", – цитирует Коула The Athletic.

Напомним, Мудрик обошелся Челси в 100 млн евро (70 млн чистыми + 30 млн бонусами). За Троссара Арсенал выложил Брайтону 24 миллиона.

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