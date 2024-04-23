Легенда Челси закрыл рты болельщикам Арсенала: "Мудрик все равно может оказаться лучшей покупкой за Троссара"
Экс-полузащитник "синих" Джо Коул верит, что украинский полузащитник Михаил Мудрик еще не сказал своего последнего слова на Туманном Альбионе.
"Я понимаю, почему фанаты Арсенала так думают сейчас, но, возможно, в будущем они так не будут думать. Троссар проделал великолепную работу. Он был приглашен специально для того, чтобы делать то, что он делает – но Мудрик все равно может оказаться лучшей покупкой.
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Многое будет зависеть от того, насколько Михаил восприимчив к обучению, развитию и совершенствованию. Он показал признаки и проблески. Это огромный скачок – перейти из чемпионата Украины в АПЛ, где требования выше, да еще и в клуб, который не является... Сейчас не лучшее время для того, чтобы играть за Челси.
Для меня это было немного иначе, потому что не было больших ожиданий. Несмотря на то, что я был 21-летним капитаном Вест Хэма, Челси был совсем другой командой. Выпускали меня мало. Я делил поле с Хуаном Себастьяном Вероном, Жереми, Демьеном Даффом, Йеспером Гронкьяром. Мне дали возможность встать на ноги. Но Мудрика купили, чтобы он сразу повлиял на ситуацию", – цитирует Коула The Athletic.
Напомним, Мудрик обошелся Челси в 100 млн евро (70 млн чистыми + 30 млн бонусами). За Троссара Арсенал выложил Брайтону 24 миллиона.
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