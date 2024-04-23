Арсенал у рамках перенесеного матчу 29-го туру АПЛ 2023/24 приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 29-го туру чемпіонату Англії 2023/24 між Арсеналом і Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setants Sports. Олександр Зінченко втретє поспіль залишився у запасі "канонірів", а замість нього в основі виходить Такехіро Томіясу. Михайло Мудрик же потрапив у старт!

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Поєдинок має надважливе значення для обох команд. Арсенал лідирує в турнірній таблиці АПЛ, однак випереджає Манчестер Сіті лишень на один заліковий бал – Ліверпуль же поступається "гармашам" тільки за різницею голів. Осічка за таких умов неприпустима.

Челсі ж у випадку перемоги наздожене за очками МЮ та Ньюкасл. Таким чином, на місце в зоні ЛЄ претендуватимуть одразу три команди з рівною кількістю очок (по 50).

Стартові склади

Арсенал:

Челсі:

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