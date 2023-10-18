Відбувся черговий тур відбору за вихід на чемпіонат світу 2026 року у Південній Америці. Читайте звіт про дуелі латиноамериканських збірних на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 4-й тур

Перу – Аргентина – 0:2

Голи: Мессі, 32, 42

Уругвай – Бразилія – 2:0

Голи: Нуньєс, 42, Де Ла Крус, 77

Венесуела – Чилі – 3:0

Голи: Сотельдо, 45+1, Рондон, 72, Мачіс, 79

Вилучення: Еспіноса, 59 (Чилі, друга жовта картка)

Парагвай – Болівія – 1:0

Гол: Санабрія, 69

Еквадор – Колумбія – 0:0

Нереалізований пенальті: Діас, 61 (Колумбія)

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Продовжує впевнену ходу Аргентина, яка на виїзді здолала Перу. Героєм зустрічі став Мессі, який ще до перерви оформив дубль. Після відпочинку Ліонель забив втретє, але гол скасували через офсайд. Аргентина набрала максимум у чотирьох матчах і є беззаперечним лідером турнірної таблиці.

Знову здивувала Бразилія, яка не знайшла аргументів проти Уругваю. Нуньєс наприкінці тайму вивів господарів вперед, а згодом ушкодження зазнав Неймар і не зміг вийти на другий тайм. Де Ла Крус добив суперника по перерві, і поставив "селесао" у непросте становище – нічия і поразка в останніх двох зустрічах відкинула їх на третю сходинку.

Венесуела несподівано розгромила Чилі. Гол у роздягальню вибив суперника з колії, а добило – вилучення на початку другого тайму. Як наслідок, чилійці пропустили ще двічі і опустились вже на восьмий щабель.

У ще двох матчах Парагвай мінімально обіграв Болівію, а Колумбія розписала безгольову нічию з Еквадором, втративши 100%-вий шанс здобути три очки (Луїс Діас з Ліверпуля не зміг з пенальті переграти голкіпера).

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