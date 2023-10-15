Руководство Интера Майами позаботилось, чтобы у команды была работа даже после завершения сезона в МЛС.

У клуба Дэвида Бекхэма уже нет даже теоретических шансов выйти в плей-офф, поэтому приходится искать варианты, чем заняться в пост-сезоне. Одно время главную звезду Интера даже отправляли в Барселону, но аренды Месси в Каталонию не будет.

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В то же время "цапли" проведут два дополнительных матча в ноябре. Интер Майами впервые в своей истории поедет в международное турне, сообщает пресс-служба клуба. Подопечные Херардо Мартино 5 ноября сыграют против Циндао Хайню, а через три дня с Чэнду Рунен. Оба матча состоятся на территории Китая.

К слову, в МЛС команде, за которую выступают Месси, Бускетс, Кривцов и Альба, осталось еще два матча. Интер Майами занимает предпоследнее место в Восточной конференции.