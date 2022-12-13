Непобежденная в Катаре команда Далича, которая чаще всех остальных играла овертаймы, но не уступала даже главным фаворитам букмекеров. Они уже огорчили одного форварда ПСЖ Неймара, выбив в серии пенальти Бразилию. Матч, как и онлайн-трансляция Аргентина – Хорватия, стартовал в 21:00. Месси делал все, чтобы воплотить свою мечту о золоте на Мундиале. В предыдущих поединках выдал 4 плюс 2 по системе гол+пас (больше результативных действий, 7, было только у Мбаппе). Интересно, что на прошлом Чемпионате мира аргентинцы потерпели сокрушительное фиаско. "Пламенные" разгромили Лео и компанию на групповом этапе 3:0, а вот 24 года назад триумфовали уже "альбиселестес" (1:0).

Аргентина – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/2 ЧМ-2022

Первый удар аж на 16 минуте случился. После розыгрыша углового Юранович подал с правого фланга, Ловрен головой не очень удачно пробил. Мак Алистер прошел по центру и сбросил немного назад под дальний удар. Ливакович красиво потащил выстрел Энцо Фернандеса, хотя там снаряд мог и не залетать в ворота. Месси нагло обокрали на чужой половине. Ковачич и Крамарич быстро разогнали контру с рулетками Зидана, завершилось всё тактическим фолом аргентинцев. Дибу Мартинес так боится угловых ("альбиселесте" – 2 самая низкая сборная турнира), что бежит в подкат далеко от ворот.

Аргентина – Хорватия – видео голов и обзор полуфинала ЧМ-2022

Перишич после паса Ковачича пробил неточно. Альварес после заброса из глубины заработал пенальти – Ливаковичу повезло отделаться лишь желтой. Месси очень уверенно реализовал 11-метровый, забив 5 гол и полностью сравнявшись с Мбаппе на ЧМ-2022. Лучший бомбардир Аргентины в истории чемпионатов мира (11). Хорватия привезла себе неприятности на стандарте. Месси подхватил, его сбили. Снаряд отскочил к Альваресу, который с центра поля потащил и высмеял оборону команды Далича.

Lionel Messi inspires Argentina's semi-final win over Croatia and earns himself another shot at winning the World Cup on Sunday.



90 mins

️ 8.5 FotMob rating

️ 1 goal

0.92 xG

34/40 accurate passes

1 assist

? 2 chances created

5/7 successful dribbles pic.twitter.com/7ZETZdTzXn — FotMob (@FotMob) December 13, 2022

Мак Аллистер чудом не забил с нескольких метров после подачи углового. На этот раз Ливакович выручил. Серия атак Хорватии, из который больше всего запомнился удар Модрича в лицо сопернику и неудачный прострел Пашалича, который заставил Мартинеса вылавливать мяч из ближнего угла. Аргентина умело отдала контроль европейцам, выжав из своих 38% владения 1,57 ожидаемого гола. "Шашечные" ударили лишь на раз меньше (4), однако с нулем попаданий да и потянули эти моменты на 0,17 xG.

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Далич сделал 3 замены с 46 по 50 минуты. Аргентина все так же почти без мяча, но угрозы исходят только от неё. Паредес бахнул издали, Месси обыгрался с Энцо, но также попал в Ливаковича. Хулиан Альварес, к слову, забил 1 гол на золотом для Украины молодежном ЧМ-2019 U-20. Это меньше, чем у Сикана или Супряги. Однако он здесь и сейчас, в полуфинале взрослого Мундиаля. За час игры статистика ударов в створ ворот – полный погром (6:0) в теннисном стиле.

️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ️



Messi (11 goles y 9 asistencias) se convierte en el primer jugador con participación directa en VEINTE GOLES en TODA la historia de la Copa del Mundo.#ARGHRV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #ARG pic.twitter.com/K4P2aEgUxv — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 13, 2022

Месси сделал третий гол проходом на правом фланге. Еще одно тотальное уничтожение защиты. Ранее блистали Соса с Ловреном, сейчас с видом аматора пробежался в почетном кортеже Гвардиол. Альварес легко оформил дубль и уступил место Дибале, который получил таки первые минуты на ЧМ-2022. Больше всего пенальти на одном Мундиале: Португалия-1966, Нидерланды-1976, Аргентина-2022. Единственный прицельный удар Хорватии за 73 минуты – Перишич со штрафного без проблем для Мартинеса. Ковачич – единственный, кто может хоть что-то создавать для Хорватии. Еще одна интересная попытка Майера, заменившего Модрича на 81-й.

xG comparison (Argentina - Croatia)

My model: 2.01 - 0.46

StatsBomb: 1.93 - 0.67

Opta: 2.49 - 0.56

Caley: 2.0 (+1 Pen) - 0.4

Infogol: 3.21 - 0.61

Mark: 2.60 - 0.55

Twelve: 2.96 - 0.35

xG Phil.: 3.09 - 0.53

BtP: 3.13 - 0.50

Expected Score: 2.60 - 0.19



Huh... — Sertalp B. Çay (@sertalpbilal) December 13, 2022

Мартинес по сути так и простоял без работы. Дибала успел супермомент для Мак Аллистера создать – вторая сотка, запоротая хавбеком Брайтона. Это был единственный удар финалистов, который прошел мимо ворот! Месси, к слову, стал первым игроком за всю историю, который принял непосредственное участие в 20 голах на чемпионатах мира (11 голов и 9 ассистов). Лео опередил таких легенд, как Клозе, Роналдо, Герд Мюллер и Пеле. Аргентина выиграла все свои 5 полуфиналов на мундиалях, забив в них 12 мячей и пропустив лишь 2! В финале 18 декабря Франция. Или Марокко.

Интересный момент. Аргентина главным направлением атак выбрала центр (58,5%, остальные почти поровну краями), тогда как хорваты все свои моменты распределили по флангам: 59,6% слева, 40,4% справа. Альварес набил на 1,5 xG, однако с учетом остроты пасов (xT) Месси с показателем 1,57 успел даже несколько обойти автора дубля, который принял участие во всех 3 голах. Третьим самым острым в матче оказался Алексис Мак Аллистер, который мог и сам забивать дважды, и еще столько же моментов создал партнерам. Мы прогнозировали, что Хорватии откровенно не хватит топлива после изнурительной победы над Бразилией. Так и случилось.

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