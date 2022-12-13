Непобежденная команда Далича, которая чаще всех остальных играет овертаймы, но не уступает даже главным фаворитам букмекеров. Они уже огорчили одного форварда ПСЖ Неймара, выбив в серии пенальти Бразилию. Матч, как и онлайн-трансляция Аргентина – Хорватия, стартует в 21:00. Месси делает все, чтобы воплотить свою мечту о золоте на Мундиале. Где смотреть матч Аргентина – Хорватия онлайн? Игру транслируют Suspilne и MEGOGO Футбол Перший.

Аргентина – Хорватия: анонс и прогноз на полуфинал ЧМ-2022

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина, Отаменди, Лисандро Мартинес, Тальяфико – Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Паредес Де Пауль – Альварес, Месси

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Ковачич, Брозович, Модрич – Пашалич, Крамарич, Перишич