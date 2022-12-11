Кульминация ЧМ-2022 становится все ближе. Лишь четыре команды продолжают борьбу за трофей, но сборной Англии среди них нет.

Команду Гарета Саутгейта называли одной из главных фавориток Мундиаля. На самом же деле ей суждено было вернуться домой без медалей, сложив оружие в четвертьфинале. Учитывая, что в соперниках были действующие чемпионы мира, поражение нельзя назвать неожиданным или сенсационным. Однако шанс его избежать был. В конце игры Харри Кейн проиграл дуэль капитанов Уго Льорису, не реализовав второй пенальти в ворота Франции.

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Капитан сборной Англии далеко не первый (и не последний), не выдержавший давления ключевого момента на чемпионате мира. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает самые известные случаи в истории, когда лидеры своих сборных разбивали сердца болельщикам.

5. Давид Трезеге (Франция). ЧМ-2006, финал

О том чемпионате мира вспоминают исключительно в контексте Зинедина Зидана. Мол, его конфликт с Матерацци и красная карточка помешали Франции победить. На самом же деле "Ле Блё" тогда без проблем довели дело до серии пенальти. Голкиперы в тот вечер были для красоты – легендарные Буффон и Бартез не совершили ни одного сейва! Единственный промах допустил Трезеге. Его мощный удар в перекладину принес чемпионство Италии.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако это даже не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приближать ее легко: до конца 2022 года 10 гривен с продажи каждой бутылки HLIBNY DAR будет перечисляться в фонд “Повернись живим”. Больше об акции узнайте на сайте. Итого собираем на победу!

4. Асамоа Гьян (Гана). ЧМ-2010, четвертьфинал

Накануне сборная Марокко обыграла Португалию и вошла в историю как первая команда из Африки, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира. Однако это 12 лет назад должна была делать Гана. Жители этой страны до сих пор ненавидят Луиса Суареса, хотя он указывает совсем на другого виновника.

Уругваец в конце игры руками выбил мяч из собственных ворот. Красная карточка совсем не волновала Суареса, ведь Гьян с пенальти попал в перекладину. Это был роскошный шанс для Ганы решить все в игровое время. В серии пенальти Асамоа свою попытку реализовал, но его команда в целом пробивала хуже и вылетела с турнира.

3. Зико (Бразилия). ЧМ-1986, четвертьфинал

Ситуация идентична той, которую пережил Гьян. Бразилия имела все шансы выбить Францию, в конце матча заработав пенальти. Зико незадолго до эпизода вышел на замену, и бить доверили ему – как самому свежему. Голкипер парировал. К слову, штатный пенальтист Сократес не забил в послематчевой серии. Как и Мишель Платини, что не помешало Франции дзавоевать путевку в полуфинал.

2. Крис Уоддл (Англия). ЧМ-1990, полуфинал

Мундиаль, с которого начались разговоры о "проклятии" Англии в сериях пенальти. Роковой стала попытка легенды французского Марселя, хотя до этого также не забил Стюарт Пирс. Футболисты ФРГ были безупречны. Уоддл направил мяч над перекладиной, как это сделал и Харри Кейн.

1. Роберто Баджо (Италия). ЧМ-1994, финал

"Божественный хвостик" должен был стать главным героем того чемпионата мира. Он на своих плечах затащил Италию в финал, где "Скуадру Адзурру" ждало грандиозное разочарование. Апеннинцы и без промаха Баджо, скорее всего, проиграли бы серию Бразилии. Однако именно промах Баджо обладал столь глубоким символизмом, что это делает его самым эпичным нереализованным пенальти в истории футбола. Для многих болельщиков это единственный эпизод, который они помнят о ЧМ-1994.

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