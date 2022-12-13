Аргентина и Хорватия встречаются в матче 1/2 финала чемпионата мира. Смотрите видео главных моментов игры.

Поединок начался в 21:00 по киевскому времени. Хорваты выстояли полчаса, но затем получили двойной удар. Оборона "проспала" Хулиана Альвареса, и Ливакович был вынужден сбивать нападающего аргентинцев. Киперу "клетчатых" показали желтую, а Месси четко реализовал пенальти ударом под перекладину.

Через 5 минут Аргентина удвоила преимущество. Альварес снова пронесся по центру и на этот раз уже сам завершил момент – 2:0.