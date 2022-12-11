Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий и его заместитель Тарас Котив обсудили все интересные моменты матча Хорватия – Бразилия. Почему южноамериканскому гранду не удалось удержать победу в дополнительное время и что позволило хорватам обыграть именитого соперника – смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал