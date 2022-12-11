Мудрик знает, почему Бразилия вылетела из ЧМ-2022: самая коварная сборная Мундиаля не должна выйти в финал
22:00 - Читати українською
"Футбол 24" обсудил детали матча Хорватия – Бразилия в 1/4 чемпионата мира, завершившегося неожиданным вылетом "пентакампеонов".
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
Неймар 105+1’
105+1’ Неймар
Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий и его заместитель Тарас Котив обсудили все интересные моменты матча Хорватия – Бразилия. Почему южноамериканскому гранду не удалось удержать победу в дополнительное время и что позволило хорватам обыграть именитого соперника – смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.
ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter