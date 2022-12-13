Непереможена в Катарі команда Даліча, яка частіше за всіх інших грала овертайми, але не поступалася навіть головним фаворитам букмекерів. Вони вже засмутили одного форварда ПСЖ Неймара, вибивши в серії пенальті Бразилію. Матч, як і онлайн-трансляція Аргентина – Хорватія, стартував о 21:00. Мессі робив усе, аби втілити свою мрію про золото на Мундіалі. У попередніх поєдинках видав 4 плюс 2 за системою гол+пас (більше результативних дій, 7, мав лише Мбаппе). Цікаво, що на минулому Чемпіонаті світу аргентинці зазнали нищівного фіаско. "Полум'яні" розгромили Лео і компанію на груповому етапі 3:0, а ось 24 роки тому тріумфували вже "альбіселестес" (1:0).

Аргентина – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЧС-2022

Перший удар аж на 16 хвилині трапився. Після розіграшу кутового Юрановіч подав з правого флангу, Ловрен головою не дуже вдало пробив. Мак Аллістер пройшов центром і скинув трохи назад під дальній удар. Ліваковіч красиво потягнув удар Енцо Фернандеса, хоча там снаряд міг і не залітати у ворота. Мессі нахабно обікрали на чужій половині. Ковачіч і Крамаріч швидко розігнали контру з рулетками Зідана, завершилося все тактичним фолом аргентинців. Дібу Мартінес так боїться кутових ("альбіселесте" – 2 найнижча збірна турніру), що стелиться в підкаті далеко від воріт.

Аргентина – Хорватія – відео голів і огляд півфіналу ЧС-2022

Перішіч після пасу Ковачіча пробив невлучно. Альварес після закидання з глибини виборов пенальті – Ліваковічу пощастило заробити лише жовту. Мессі дуже впевнено реалізував 11-метровий, забивши 5 гол і повністю зрівнявшись з Мбаппе на ЧС-2022. Найкращий бомбардир Аргентини в історії чемпіонатів світу (11). Хорватія привезла собі неприємності на стандарті. Мессі підхопив, його збили. Снаряд відскочив до Альвареса, який з центра поля потягнув і висміяв оборону команди Даліча.

Lionel Messi inspires Argentina's semi-final win over Croatia and earns himself another shot at winning the World Cup on Sunday.



90 mins

️ 8.5 FotMob rating

️ 1 goal

0.92 xG

34/40 accurate passes

1 assist

? 2 chances created

5/7 successful dribbles pic.twitter.com/7ZETZdTzXn — FotMob (@FotMob) December 13, 2022

Мак Аллістер дивом не забив з кількох метрів після подачі кутового. Цього разу Ліваковіч виручив. Серія атак Хорватії, з який найбільше запам'ятався удар Модріча в обличчя супернику та невдалий простріл Пашаліча, який змусив Мартінеса виловлювати м'яч з ближнього кута. Аргентина вміло віддала контроль європейцям, витиснувши зі своїх 38% володіння 1,57 очікуваного гола. "Шашкові" вдарили лише на раз менше (4), однак з нулем влучань та й потягнули ці моменти на 0,17 xG.

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Даліч зробив 3 заміни з 46 по 50 хвилини. Аргентина так само майже без м'яча, але загрози йдуть лише від неї. Паредес бахнув здалеку, Мессі обігрався з Енцо, але також влучив у Ліваковіча. Хуліан Альварес, до слова, забив 1 гол на золотому для України молодіжному ЧС-2019 U-20. Це менше, ніж у Сікана чи Супряги. Однак він тут і зараз, у півфіналі дорослого Мундіаля. За годину гри статистика ударів у площину воріт – повний погром (6:0) у тенісному стилі.

️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ️



Messi (11 goles y 9 asistencias) se convierte en el primer jugador con participación directa en VEINTE GOLES en TODA la historia de la Copa del Mundo.#ARGHRV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #ARG pic.twitter.com/K4P2aEgUxv — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 13, 2022

Мессі зробив третій гол проходом на правому фланзі. Ще одне тотальне знищення захисту, раніше відзначалися Соса з Ловреном, зараз аматором виглядав Гвардіол. Альварес легко оформив дубль і поступився місцем Дибалі, який отримав таки перші хвилини на ЧС-2022. Найбільше пенальті на одному Мундіалі: Португалія-1966, Нідерланди-1976, Аргентина-2022. Єдиний прицільний удар Хорватії за 73 хвилини – Перішіч зі штрафного без проблем для Мартінеса. Ще одна цікава спроба Майєра, який замінив Модріча на 81-й. Ковачіч як єдина людина, яка може хоч щось створювати для Хорватії.

xG comparison (Argentina - Croatia)

My model: 2.01 - 0.46

StatsBomb: 1.93 - 0.67

Opta: 2.49 - 0.56

Caley: 2.0 (+1 Pen) - 0.4

Infogol: 3.21 - 0.61

Mark: 2.60 - 0.55

Twelve: 2.96 - 0.35

xG Phil.: 3.09 - 0.53

BtP: 3.13 - 0.50

Expected Score: 2.60 - 0.19



Huh... — Sertalp B. Çay (@sertalpbilal) December 13, 2022

Мартінес по суті так і простояв без роботи. Дибала встиг супермомент для Мак Аллістера створити – друга сотка, яку запоров хавбек Брайтона. Це був єдиний удар фіналістів, який пройшов повз ворота! Мессі, до слова, став першим гравцем за всю історію, який взяв безпосередню участь у 20 голах на чемпіонатах світу (11 голів та 9 асистів). Лео випередив таких легенд, як Клозе, Роналдо, Герд Мюллер і Пеле. Аргентина виграла усі свої 5 півфіналів на мундіалях, забивши в них 12 м'ячів і пропустивши лише 2! У фіналі 18 грудня Франція. Або Марокко.

Цікавий момент. Аргентина головним напрямком атак обрала центр (58,5%, решта майже порівну краями), тоді як хорвати всі свої моменти розподілили флангами: 59,6% ліворуч, 40,4% праворуч. Альварес набив на 1,5 xG, однак з врахуванням гостроти пасів (xT) Мессі з показником 1,57 встиг дещо обійти автора дубля, який взяв участь у всх 3 голах. Третім найгострішим у матчі виявився Алексіс Мак Аллістер, який міг і сам забивати двічі, і ще стільки ж моментів створив партнерам. Ми прогнозували, що Хорватії відверто не вистачить палива після виснажливої перемоги над Бразилією. Так і сталося.

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