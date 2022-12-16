Матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. У "Альбиселесте" путь к решающему матчу оказался несколько сложнее – ЧМ-2022 для них начался сенсационным поражением Саудовской Аравии. В дальнейшем подопечные Лионеля Скалони только прибавляли. Франция также имеет в своем пассиве одно поражение на групповом этапе. Правда, оно случилось тогда, когда задача с выходом в плей-офф уже была решена. Резервисты подвели Дидье Дешама, проиграв Тунису.

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Популярная контора William Hill так и не определилась с фаворитом матча. На победу каждой из команд предлагают поставить с коэффициентом 2.80. Ничью в основное время оценили в 2.90. Однако в финале нельзя довольствоваться ровным счетом. Победитель будет в любом случае. Британский букмекер больше верит в то, что с учетом экстратайма и/или серии пенальти золотые медали завоюет Франция – 1.80. Однако аналогичный коэффициент Аргентины не намного выше – 2:00.

Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов не столь равномерно. Австрийцы верят, что подопечным Дидье Дешама по силам во второй раз подряд стать чемпионами мира даже по итогам основного времени – коэффициент на это 2.70. На победу Аргентины – 2:80. Ничью оценили в 3:00. Среди ставок на результат больше всего ваш банк может увеличить чемпионство команды Лионеля Скалони, если она одержит его в овертайме, – аж в 12 раз.

Отчетная встреча станет для команд 13-й, которую они проведут между собой. Правда, официальных матчей было всего три – все на чемпионатах мира. Аргентина побеждала французов на ЧМ-1930, когда стала второй, и на домашнем победном Мундиале в 1978 году. В обоих случаях эти поединки прошли на групповой стадии турниров. В плей-офф эти соперники впервые встретились на ЧМ-2018. Тогда в рамках 1/8 финала Франция одержала зрелищную победу со счетом 4:3.

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