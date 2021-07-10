У поєдинку за трофей зійдуться збірні Аргентини та Бразилії. Де дивитися матч Аргентина – Бразилія онлайн, підкаже "Футбол 24".

Фінал Копа Амеріка-2021 Аргентина – Бразилія відбудеться у Ріо-де-Жанейро на Маракані 11 липня. Початок матчу о 3 годині ночі за київським часом.

Аргентина – Бразилія: прогноз на фінал Копа Амеріка-2021

Аргентина – Бразилія: де дивитися фінал Копа Амеріка

Матч у прямому етері на території України покаже сервіс MEGOGO. Фінал можна переглянути за наявності оплаченої підписки, перейшовши за цим посиланням. Там же матч Аргентина – Бразилія буде доступний у запису в будь-який зручний час.

На шляху до фіналу Мессі та Ко пройшли Еквадор і Колумбію, а бразильці з Неймаром на чолі мінімально здолали Чилі та Перу.

Аргентина вигравала Кубок Америки 14 разів, але останній успіх датований аж 1994 роком. Ліонель Мессі має шанс завоювати перший великий трофей з національною збірною. Бразилія лише 9 разів брала Копа Амеріка, однак саме "селесао" є чинними чемпіонами після тріумфу у 2019 році.

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