Олимпиада-2024: сборная Украины получила соперников – Месси запугивает Ротаня
Олимпийская сборная Украины по футболу узнала, с кем встретится на Играх во Франции.
В Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских Игр-2024. Украина дебютирует на Олимпиаде, поэтому попала в четвертую корзину. Нашими соперниками стали Аргентина, Марокко и третья команда от Азии (в Азии отбор завершится в мае).
Против Украины может сыграть сам Месси – главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано отмечал, что готов взять Лео на Игры. Марокко выиграло молодежный Кубок африканских наций.
Результаты жеребьевки Олимпиады-2024
Группа А
Франция
США
Гвинея / четвертая команда Азии
Новая Зеландия
Группа В
Аргентина
Марокко
Третья команда Азии
Украина
Группа С
Вторая команда Азии
Испания
Египет
Доминикана
Группа D
Первая команда Азии
Парагвай
Мали
Израиль
Украина квалифицировалась на Игры в Париже благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 U-21. На Олимпиаду поедут футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Руслан Ротань дополнительно может вызвать трех старших игроков.
Футбольный турнир Олимпийских Игр-2024 состоится с 24 июля по 10 августа на семи французских стадионах. В мужском секторе принимают участие 16 сборных. На Олимпиаде-2020 золотые медали взяла Бразилия, обыграв в финале Испанию.