Олимпийская сборная Украины по футболу узнала, с кем встретится на Играх во Франции.

В Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских Игр-2024. Украина дебютирует на Олимпиаде, поэтому попала в четвертую корзину. Нашими соперниками стали Аргентина, Марокко и третья команда от Азии (в Азии отбор завершится в мае).

Против Украины может сыграть сам Месси – главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано отмечал, что готов взять Лео на Игры. Марокко выиграло молодежный Кубок африканских наций.

Результаты жеребьевки Олимпиады-2024

Группа А

Франция

США

Гвинея / четвертая команда Азии

Новая Зеландия

Группа В

Аргентина

Марокко

Третья команда Азии

Украина

Группа С

Вторая команда Азии

Испания

Египет

Доминикана

Группа D

Первая команда Азии

Парагвай

Мали

Израиль

Украина квалифицировалась на Игры в Париже благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 U-21. На Олимпиаду поедут футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Руслан Ротань дополнительно может вызвать трех старших игроков.

Футбольный турнир Олимпийских Игр-2024 состоится с 24 июля по 10 августа на семи французских стадионах. В мужском секторе принимают участие 16 сборных. На Олимпиаде-2020 золотые медали взяла Бразилия, обыграв в финале Испанию.