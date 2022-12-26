Один из центральных матчей 20-го тура АПЛ Арcенал – Вулверхэмптон перенесен, сообщает официальный сайт гостей.

Артета назвал рецепт успеха Арсенала в последних матчах

Причина неизменна – в лагере "волков" зафиксирована вспышка коронавируса. Стоит отметить, что это уже 15 поединок элитного дивизиона АПЛ, который не состоялся по графику в декабре.

Арсенал расположился на 4-й строчке турнирной таблицы АПЛ, Вулверхэмптон – 8-й.

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