Арcенал – Вулверхэмптон: очередной матч АПЛ отменен из-за коронавируса
26 декабря 22:54 - Читати українською
COVID-19 продолжает разрушать график поединков английского первенства.
Матч отменен
Один из центральных матчей 20-го тура АПЛ Арcенал – Вулверхэмптон перенесен, сообщает официальный сайт гостей.
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Причина неизменна – в лагере "волков" зафиксирована вспышка коронавируса. Стоит отметить, что это уже 15 поединок элитного дивизиона АПЛ, который не состоялся по графику в декабре.
Арсенал расположился на 4-й строчке турнирной таблицы АПЛ, Вулверхэмптон – 8-й.
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