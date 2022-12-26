Арcенал – Вулверхемптон: черговий матч АПЛ скасовано через коронавірус
26 грудня 22:38 - Читать на русском
COVID-19 продовжує руйнувати графік проведення поєдинків англійської першості.
Матч скасовано
Один з центральних матчів 20-го туру АПЛ Арcенал – Вулверхемптон перенесено, повідомляє офіційний сайт гостей.
Артета назвав рецепт успіху Арсенала в останніх матчах
Причина незмінна – у таборі "вовків" зафіксовано спалах коронавірусу. Варто відзначити, що це вже 15-й поєдинок елітного дивізіону АПЛ, який не відбувся за графіком у грудні.
Наразі Арсенал розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, Вулверхемптон – 8-й.
Челсі з пенальтійним рекордом Жоржінью здолав Астон Віллу, Ярмоленко не врятував Вест Хем від сорому з Саутгемптоном
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter