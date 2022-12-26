Один з центральних матчів 20-го туру АПЛ Арcенал – Вулверхемптон перенесено, повідомляє офіційний сайт гостей.

Артета назвав рецепт успіху Арсенала в останніх матчах

Причина незмінна – у таборі "вовків" зафіксовано спалах коронавірусу. Варто відзначити, що це вже 15-й поєдинок елітного дивізіону АПЛ, який не відбувся за графіком у грудні.

Наразі Арсенал розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, Вулверхемптон – 8-й.

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