Арбитры будут жестче наказывать игроков, которые просят карточки для соперника
Теперь футболисты должны дважды подумать перед тем, как рассказывать свои аргументы арбитру.
На последних судейских курсах УЕФА призвал арбитров жестче бороться с симуляциями, попытками выпросить карту для соперника, а также с ситуациями, где футболисты пытаются оцепить рефери, сообщает сайт организации.
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"Такое поведение неуважительно и не отражает духа честной игры, когда игроки, например, пытаются обмануть судью или оказать давление, чтобы он предупредил или удалил соперника.
Мы не хотим, чтобы это происходило, мы не можем с этим мириться. Итак, мы просим судей быть бдительными и принимать соответствующие жесткие и последовательные меры в таких случаях. Особенно важно, чтобы судьи всегда действовали согласно тому, что они видят, а не тому, что они слышат", – заявил глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
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