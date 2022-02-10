Теперь футболисты должны дважды подумать перед тем, как рассказывать свои аргументы арбитру.

На последних судейских курсах УЕФА призвал арбитров жестче бороться с симуляциями, попытками выпросить карту для соперника, а также с ситуациями, где футболисты пытаются оцепить рефери, сообщает сайт организации.

УЕФА судится с заведением питания из-за названия пиццы

"Такое поведение неуважительно и не отражает духа честной игры, когда игроки, например, пытаются обмануть судью или оказать давление, чтобы он предупредил или удалил соперника.

Мы не хотим, чтобы это происходило, мы не можем с этим мириться. Итак, мы просим судей быть бдительными и принимать соответствующие жесткие и последовательные меры в таких случаях. Особенно важно, чтобы судьи всегда действовали согласно тому, что они видят, а не тому, что они слышат", – заявил глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Бійки, сльози, космічні шоу воротарів і кумедні судді, яких ледь не замінив Салах – тріумфальний для Мане КАН у 21 кадрі