Кубок Африки-2021 завершився перемогою Сенегалу. "Леви Теранги" у фіналі переграли Єгипет і вперше в історії взяли континентальний кубок. З допомогою 21 епізоду згадуємо епічний турнір.

1. З першого матчу стало зрозуміло, що господарі дійдуть далеко. Камерун обіграв Буркіна-Фасо завдяки двом пенальті Абубакара. Але й 11-метрові камерунці натренували погано – програли півфінальну серію Єгипту. Абубакар все ж став найкращим бомбардиром з 6 голами.

2. Це був турнір голкіперів. Тотал менше у 70% матчів Кубка Африки. Особливо запам'ятався воротар Сьєрра-Леоне. Мохамед Камара здійснив найбільше сейвів і найбільше успішних виходів. За манерою гри – справжнісінький Нойєр! Камара став співавтором ганебного вильоту Алжиру.

Today was Sierra Leone's first AFCON match since 1996



and their goalie BALLED OUT pic.twitter.com/IVUpCgQCvt — Josh Norris (@JoshNorris) January 12, 2022

3. От тільки не всі кіпери були героями. Бадра Алі Сангаре конкретно підставив Кот-д'Івуар, коли на останніх хвилинах випустив м'яч з рук в стилі FIFA 07 і подарував Сьєрра-Леоне нічию.

4. Замбійський суддя прославився на весь світ. Спершу він спробував завершити матч Туніс – Малі на 86-й хвилині. Витівка не пройшла, але за 13 секунд до кінця основного часу Дженні Сіказве все ж дав фінальний свисток.

5. Не кожен суддя легковажно ставився до своїх обов'язків. Кенійський рефері Пітер Ваверу на 90-й хвилині увімкнув спринтерську швидкість. І артистично завершив матч.

6. Коли секретів немає. Етіопія оголосила стартовий склад на Кабо-Верде за 7 годин до матчу.

7. Гана несподівано вилетіла ще на груповому етапі, а матч проти Габону завершила бійкою.

Na wa oO Ghana vs Gabon things just got heated after the final whistle. #AFCON pic.twitter.com/kBqwaaxxqk — COLLINS ? (@cizy1) January 14, 2022

8. Обамеянг, можливо, також хотів би помахати кулаками, але він на КАН так і не зіграв. Влаштував вечірку ще до першого матчу, підхопив коронавірус, а в підсумку через проблеми з серцем достроково повернувся в Європу.

9. Голкіпер Буркіна-Фасо Ерве Коффі відсвяткував виграну серію пенальті проти Габону 5 сальто.

?A rewind of the moment Burkina Faso's keeper Hervé Koffi celebrated winning their penalty shootout against Gabon with backflips. #AFCON2021|#CAN2021 pic.twitter.com/88rrv4GLuo — #AFCON2021 (@alimo_philip) January 29, 2022

10. Комори дебютували на Кубку Африки і відразу пробилися в плей-офф. Однак на поєдинок з Камеруном довелося вийти з польовим гравцем у воротах. Один голкіпер травмувався, ще два здали позитивні тести на коронавірус. Браму мусив захищати лівий захисник Чакер Аладюр. Номер йому наклеїли синьою стрічкою.

11. Той матч запам'ятався ще й трагедією. На виході зі стадіону виникла тиснява. Щонайменше 8 людей загинули...

12. Гол турніру від відкриття турніру! Малавійський форвард Габадіньо Манго з 40 метрів забив фантастику у ворота Марокко.

13. Єгиптяни вчотирьох вибігали на порожні ворота Марокко, але Салах не забив.

14. На КАН-2021 було чимало брутальних зіткнень. Ледь не в кожному матчі футболістів виносили на ношах.

15. У фіналі Салах постійно скаржився на суддівство. Арбітр не витримав і запропонував Мо самому відсудити.

16. Одним з героїв Кубка Африки став Габаскі. Він розпочинав турнір резервним голкіпером Єгипту, але в плей-офф замінив травмованого партнера та виграв дві серії пенальті – проти Кот-д'Івуара та Камеруна. Допомагала така шпаргалка.

17. І Салах допомагав. Завдяки підказці капітана, воротар потягнув удар Мане на початку фіналу.

18. Габаскі програв вирішальну серію пенальті, але став найкращим гравцем фіналу. Щоправда, отримував нагороду з обличчям в стилі "Hide The Pain Harold".

19. Сенегальці підкидають тренера-тріумфатора Аліу Сіссе.

20. Найкращий гравець турніру – Садьйо Мане – прокинувся з чемпіонським кубком. У зірки Ліверпуля 3 голи, 2 асисти та грандіозний внесок у перемогу Сенегалу.

21. Сенегальці переповнили вулиці Дакара, зустрічаючи чемпіонів. Перший континентальний тріумф для країни.

Left as Pretenders... Returned as Kings.



? Senegal welcome their Champions back home! #AFCON2021 pic.twitter.com/zL29h2ZiiS — African Insider #AFCON2021 (@African_Insider) February 7, 2022

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол