Пиццерия под названием Pizza Wolke, работающая в немецком городе Гиссен, получила судебный иск от УЕФА из-за наименования своей продукции.

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Заведение пыталось зарегистрировать товарный знак под названием "Пицца лиги шампиньонов". Об этом узнали в УЕФА и обратились в суд. Теперь руководители пиццерии вынуждены будут доказывать на заседании правомерность выбранного названия блюда.

Напомним, уже в середине февраля будут сыграны первые матчи 1/8 финала ЛЧ 2021/22. Финал турнира намечен на 28 мая.

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