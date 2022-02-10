На останніх суддівських курсах УЄФА закликав арбітрів жорсткіше боротись з симуляціями, спробами випросити картку для суперника, а також з ситуаціями, де футболісти намагаються оточити рефері, повідомляє сайт організації.

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"Така поведінка є зневажливою і не відображає духу чесної гри, коли гравці, наприклад, намагаються обдурити суддю або чинити тиск, щоб він попередив або видалив суперника.

Ми не хочемо, щоб це відбувалося, ми не можемо з цим миритись. Отже, ми просимо суддів бути пильними та вживати відповідних жорстких та послідовних заходів у таких випадках. Особливо важливо, щоб судді завжди діяли відповідно до того, що вони бачать, а не з того, що вони чують", – заявив очільник суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті.

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