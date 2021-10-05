Матч бразильской Серии А2 чемпионата Гаучо между Гуарани и спортивным клубом Сан-Паулу был прерван из-за сверхжестокого поведения защитника Уильяма Рибейро.

В одном из эпизодов арбитр Родриго Кривеллеро остановил игру, чтобы показать Рибейро желтую карточку, что очень возмутило игрока.

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Уильям сильно толкнул арбитра, свалив того с ног, после чего ударил по голове. Судья потерял сознание, из-за чего скорая помощь забрала его с поля. Рибейро же арестовала полиция – защитника обвиняют в покушении на убийство.

Президент лиги написал в своем твиттере о состоянии рефери – Кривеллеро уже идет на поправку. Что насчет Рибейро, то грубый эпизод будет рассматриваться в суде.

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