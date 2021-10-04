Курьезный гол экс-игрока Динамо и удаление Рохо в видеообзоре матча Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:1
Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Аргентина, Примера, 14-й тур
Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:1
Голы: Альварес, 25, 43 – Самбрано, 90+4
Удаление: Рохо, 16 (Б, вторая желтая карточка)
Ривер Плейт одолел Бока Хуниорс в Суперкласико и вышел в лидеры Примеры – гол экс-динамовца ничего не изменил
Гости уже на старте встречи получили большую проблему. Рохо на 16-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Еще до перерыва Ривер Плейт дважды воспользовался таким подарком.
Второй тайм был не так богат на события. Лишь в компенсированное время Карлос Самбрано, который в свое время принадлежал Динамо, забил после подачи с углового. Интересно, что голкипер почти спас после удара защитника, но технологии зафиксировали, что мяч таки пересек линию.