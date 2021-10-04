Аргентина, Примера, 14-й тур

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:1

Голы: Альварес, 25, 43 – Самбрано, 90+4

Удаление: Рохо, 16 (Б, вторая желтая карточка)

Ривер Плейт одолел Бока Хуниорс в Суперкласико и вышел в лидеры Примеры – гол экс-динамовца ничего не изменил

Гости уже на старте встречи получили большую проблему. Рохо на 16-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Еще до перерыва Ривер Плейт дважды воспользовался таким подарком.

Второй тайм был не так богат на события. Лишь в компенсированное время Карлос Самбрано, который в свое время принадлежал Динамо, забил после подачи с углового. Интересно, что голкипер почти спас после удара защитника, но технологии зафиксировали, что мяч таки пересек линию.