Арбитр не смог пересмотреть спорный момент в матче СПАЛ – Ювентус и вслепую доверился видеоассистенту – скандал дня

Матч 25 тура Серии А между СПАЛом и Ювентусом (1:2) запомнился вовсе не голами.

Хозяева поразили ворота туринцев с пенальти, который был назначен фактически без участия главного арбитра Федерико Ла Пенны, информирует Calciomercato.

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Рефери не смог посмотреть повтор, так как специальный монитор у поля внезапно сломался и не показывал картинку. Ответственность за решение взял на себя ассистент Ла Пенны, ответственный за систему VAR. Он по рации посоветовал главному рефери назначить пенальти в ворота Ювентуса. Таким образом, полевому судье пришлось вслепую поверить коллеге, ведь сам Ла Пенна уже не влиял на эпизод.

К слову, форвард СПАЛа Петанья приговор уверенно реализовал, однако это не спасло аутсайдера – поражение от Ювентуса 1: 2.

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