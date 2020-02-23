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Арбитр не смог пересмотреть спорный момент в матче СПАЛ – Ювентус и вслепую доверился видеоассистенту – скандал дня

00:20 39 Читати українською
Арбитр не смог пересмотреть спорный момент в матче СПАЛ – Ювентус и вслепую доверился видеоассистенту – скандал дня
Федерико Ла Пенна / Сайт Серии А

Матч 25 тура Серии А между СПАЛом и Ювентусом (1:2) запомнился вовсе не голами.

69’ Андреа Петанья
 
Криштиану Роналду 39’
Аарон Рэмзи 61’
39’ Криштиану Роналду
61’ Аарон Рэмзи
69’ Андреа Петанья

Хозяева поразили ворота туринцев с пенальти, который был назначен фактически без участия главного арбитра Федерико Ла Пенны, информирует Calciomercato.

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Рефери не смог посмотреть повтор, так как специальный монитор у поля внезапно сломался и не показывал картинку. Ответственность за решение взял на себя ассистент Ла Пенны, ответственный за систему VAR. Он по рации посоветовал главному рефери назначить пенальти в ворота Ювентуса. Таким образом, полевому судье пришлось вслепую поверить коллеге, ведь сам Ла Пенна уже не влиял на эпизод.

К слову, форвард СПАЛа Петанья приговор уверенно реализовал, однако это не спасло аутсайдера – поражение от Ювентуса 1: 2.

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22 февраля
1265
Теги
СПАЛ - Ювентус Ювентус Ювентус Италия Арбитры СПАЛ СПАЛ Видеоассистент арбитра (VAR)
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