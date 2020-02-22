toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ

Болонья расписала мировую с Удинезе: 25-й тур Серии А, суббота

18:33 6 Читати українською
Болонья расписала мировую с Удинезе: 25-й тур Серии А, суббота
Болонья – Удинезе – 1:1 / Фото из открытых источников

Болонья на последних минутах матча вырвала ничью у Удинезе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 25-й тур

Болонья – Удинезе – 1:1

Голы: Паласіо, 90+1 – Окака Чука, 33

СПАЛ – Ювентус – начало в 19:00

Фиорентина – Милан – начало в 21:45

Наполи одержал волевую победу над Брешией и поднялся в зону еврокубков

Середняк турнирной таблицы Болонья дома принимала Удинезе. Начало матча ничем интересным зрителям не запомнилось. Однако, на 33-й минуте гостям удалось выйти вперед. Окака замкнул прекрасную навесную передачу головой, направив мяч в правый нижний угол ворот. После этого хозяева поля проснулись, но защита противника действовала на отлично.

Красно-синие начали второй тайм активно прессингуя соперника. Однако забить никак не удавалось. Только на 90+1 Паласио сумел сравнять счет в матче, своевременно оказавшись на дальней штанге – 1:1. Изменений в турнирную таблицу этот матч не внес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

blog_ava
Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция исторического матча УПЛ
16:55
1024
Теги
Болонья Болонья Фиорентина Фиорентина Удинезе Удинезе Ювентус Ювентус Милан Милан Италия СПАЛ СПАЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
СПАЛ
19:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук