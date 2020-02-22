Болонья расписала мировую с Удинезе: 25-й тур Серии А, суббота

Болонья на последних минутах матча вырвала ничью у Удинезе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 25-й тур

Болонья – Удинезе – 1:1

Голы: Паласіо, 90+1 – Окака Чука, 33

СПАЛ – Ювентус – начало в 19:00

Фиорентина – Милан – начало в 21:45

Наполи одержал волевую победу над Брешией и поднялся в зону еврокубков

Середняк турнирной таблицы Болонья дома принимала Удинезе. Начало матча ничем интересным зрителям не запомнилось. Однако, на 33-й минуте гостям удалось выйти вперед. Окака замкнул прекрасную навесную передачу головой, направив мяч в правый нижний угол ворот. После этого хозяева поля проснулись, но защита противника действовала на отлично.

Красно-синие начали второй тайм активно прессингуя соперника. Однако забить никак не удавалось. Только на 90+1 Паласио сумел сравнять счет в матче, своевременно оказавшись на дальней штанге – 1:1. Изменений в турнирную таблицу этот матч не внес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ