Арбітр не зміг передивитися суперечливий момент у матчі СПАЛ – Ювентус і наосліп довірився відеоасистенту – скандал дня

Матч 25 туру Серії А між СПАЛом і Ювентусом (1:2) запам'ятався зовсім не голами.

Господарі вразили ворота туринців з пенальті, який призначили фактично без участі головного арбітра Федеріко Ла Пенни, інформує Calciomercato.

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Рефері не зміг подивитися повтор, оскільки спеціальний монітор біля поля раптово зламався і не показував картинку. Відповідальність за рішення взяв на себе асистент Ла Пенни, відповідальний за систему VAR. Він по рації порадив головному рефері призначити пенальті у ворота Ювентуса. Таким чином, польовому судді довелося наосліп повірити колезі, адже сам Ла Пенна вже не впливав на епізод.

До слова, форвард СПАЛа Петанья вирок впевнено реалізував, однак це не врятувало аутсайдера – поразка від Ювентуса 1:2.

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