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Арбітр не зміг передивитися суперечливий момент у матчі СПАЛ – Ювентус і наосліп довірився відеоасистенту – скандал дня

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Арбітр не зміг передивитися суперечливий момент у матчі СПАЛ – Ювентус і наосліп довірився відеоасистенту – скандал дня
Федеріко Ла Пенна / Сайт Серії А

Матч 25 туру Серії А між СПАЛом і Ювентусом (1:2) запам'ятався зовсім не голами.

69’ Андреа Петанья
 
Кріштіану Роналду 39’
Аарон Ремзі 61’
39’ Кріштіану Роналду
61’ Аарон Ремзі
69’ Андреа Петанья

Господарі вразили ворота туринців з пенальті, який призначили фактично без участі головного арбітра Федеріко Ла Пенни, інформує Calciomercato.

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Рефері не зміг подивитися повтор, оскільки спеціальний монітор біля поля раптово зламався і не показував картинку. Відповідальність за рішення взяв на себе асистент Ла Пенни, відповідальний за систему VAR. Він по рації порадив головному рефері призначити пенальті у ворота Ювентуса. Таким чином, польовому судді довелося наосліп повірити колезі, адже сам Ла Пенна вже не впливав на епізод.

До слова, форвард СПАЛа Петанья вирок впевнено реалізував, однак це не врятувало аутсайдера – поразка від Ювентуса 1:2.

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Теги
СПАЛ - Ювентус Ювентус Ювентус Італія Арбітри СПАЛ СПАЛ Відеоасистент арбітра (VAR)
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