Роналду забил в своем 1000-м матче – португалец повторил сразу два исторических рекорда

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не собирается сбавлять обороты и еще раз огорчил соперника в матче Серии А.

Очередной жертвой португальца стал СПАЛ. Бомбардир туринцев открыл счет на 39 минуте.

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Отчетный поединок стал для Роналду 1000-м в профессиональной карьере, информирует O Jogo. Игрок Ювентуса отметил юбилей сразу двумя рекордами Серии А. Он продолжил свою голевую серию в чемпионате до 11 матчей, поравнявшись с аналогичными достижениями Батистуты и Кваляьреллы. Также звезда туринцев догнал легенду Фиорентины Руя Кошту на вершине списка португальских бомбардиров Серии А – у обоих по 42 гола.

Напомним, Роналду пока не уходил с поля без забитого мяча в 2020 году – в его активе 13 точных ударов в девяти матчах.

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