toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ

Роналду забил в своем 1000-м матче – португалец повторил сразу два исторических рекорда

20:15 141 Читати українською
Роналду забил в своем 1000-м матче – португалец повторил сразу два исторических рекорда
Криштиану Роналду / Твиттер Ювентуса

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не собирается сбавлять обороты и еще раз огорчил соперника в матче Серии А.

69’ Андреа Петанья
 
Криштиану Роналду 39’
Аарон Рэмзи 61’
39’ Криштиану Роналду
61’ Аарон Рэмзи
69’ Андреа Петанья

Очередной жертвой португальца стал СПАЛ. Бомбардир туринцев открыл счет на 39 минуте.

Неймар назвал топ-5 лучших игроков мира – бразилец проигнорировал Роналду

Отчетный поединок стал для Роналду 1000-м в профессиональной карьере, информирует O Jogo. Игрок Ювентуса отметил юбилей сразу двумя рекордами Серии А. Он продолжил свою голевую серию в чемпионате до 11 матчей, поравнявшись с аналогичными достижениями Батистуты и Кваляьреллы. Также звезда туринцев догнал легенду Фиорентины Руя Кошту на вершине списка португальских бомбардиров Серии А – у обоих по 42 гола.

Напомним, Роналду пока не уходил с поля без забитого мяча в 2020 году – в его активе 13 точных ударов в девяти матчах.

Превзойти Платини, сравняться с Хенто – 5 рекордов, которые должен побить Роналду в 2020-м

blog_ava
Динамо дожало аутсайдера УПЛ благодаря суперголам Вербича и Буяльского
18:53
786
Теги
Видеоновости Рекорды Руй Кошта Габриэль Батистута СПАЛ - Ювентус Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Фиорентина
21:45
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук