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Роналду забив у своєму 1000-у матчі – португалець повторив відразу два історичні рекорди

20:13 1289 Читать на русском
Роналду забив у своєму 1000-у матчі – португалець повторив відразу два історичні рекорди
Кріштіану Роналду/ Твіттер Ювентуса

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не збирається збавляти обертів і вкотре засмутив суперника в матчі Серії А.

69’ Андреа Петанья
 
Кріштіану Роналду 39’
Аарон Ремзі 61’
39’ Кріштіану Роналду
61’ Аарон Ремзі
69’ Андреа Петанья

Черговою жертвою португальця став СПАЛ. Бомбардир туринців відкрив рахунок на 39 хвилині.

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Звітний поєдинок став для Роналду 1000-им у професіональній кар'єрі, інформує O Jogo. Гравець Ювентуса відзначив ювілей відразу двома рекордами Серії А. Він продовжив свою гольову серію в чемпіонаті до 11 матчів, порівнявшись з аналогічними досягненнями Батістути та Кваляьрелли. Також зірка туринців наздогнав легенду Фіорентини Руя Кошту на вершині списку португальских бомбардирів Серії А – в обох по 42 голи.

Нагадаємо, Роналду поки не йшов з поля без забитого м'яча у 2020 році – в його активі 13 точних ударів у дев'яти матчах.

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