Роналду забив у своєму 1000-у матчі – португалець повторив відразу два історичні рекорди

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не збирається збавляти обертів і вкотре засмутив суперника в матчі Серії А.

Черговою жертвою португальця став СПАЛ. Бомбардир туринців відкрив рахунок на 39 хвилині.

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Звітний поєдинок став для Роналду 1000-им у професіональній кар'єрі, інформує O Jogo. Гравець Ювентуса відзначив ювілей відразу двома рекордами Серії А. Він продовжив свою гольову серію в чемпіонаті до 11 матчів, порівнявшись з аналогічними досягненнями Батістути та Кваляьрелли. Також зірка туринців наздогнав легенду Фіорентини Руя Кошту на вершині списку португальских бомбардирів Серії А – в обох по 42 голи.

Нагадаємо, Роналду поки не йшов з поля без забитого м'яча у 2020 році – в його активі 13 точних ударів у дев'яти матчах.

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