"По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Ему организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона", – говорится в материалах проверки.

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В то же время, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК Львов Виталия Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB". В УАФ сообщили, что ранее информировали всех коллективных членов ассоциации о необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях. В соответствии с рекомендациями Уполномоченного, направленных в адрес Украинской ассоциации футбола, УАФ повторно обратилась к Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге Украины, Ассоциации футзала Украины и Комитету арбитров с очередным разъяснением о необходияости соблюдения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и обязательности использования государственного языка в сфере спорта.

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Напомним, согласно статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Государственным языком выполняются информационные и другие объявления во время проведения спортивного мероприятия, изготавливаются входные билеты и другая информационная продукция о спортивных соревнованиях. Во время международных мероприятий объявления, надписи на входных билетах и ​​другая информационная продукция могут также дублироваться на других языках", – говорится в посте на странице Facebook уполномоченного по защите государственного языка Украины.

Напомним, на 67-й минуте матча 15-го тура УПЛ между Львовом и Колосом арбитр вынес предупреждение Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от Кривоносова. После матча тренер "горожан" (уже бывший) публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке. Украинская ассоциация футбола сообщила, что Комитет по этике и честной игре взялся расследовать инцидент.

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