“За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст.34 мовного закону”, – йдеться у матеріалах перевірки.

Шумський спростував чутки про звільнення з посади наставника Львова через українську мову

У той же час, за інформацією УАФ, “єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК Львів Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB”. В УАФ повідомили, що раніше інформували всіх колективних членів асоціації щодо необхідності використання державної мови на спортивних заходах. Відповідно до рекомендацій Уповноваженого, надісланих на адресу Української асоціації футболу, УАФ повторно звернулась до Української Прем’єр-ліги, Професіональної футбольної ліги України, Асоціації футзалу України та Комітету арбітрів із черговим роз'ясненням щодо необхідності дотримання вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та обов'язковості використання державної мови у сфері спорту.

"Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова – про мовний скандал і бій проти Динамо

Нагадаємо, відповідно до статті 34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу, виготовляються вхідні квитки та інша інформаційна продукція про спортивні змагання. Під час міжнародних заходів оголошення, написи на вхідних квитках та інша інформаційна продукція можуть також дублюватися іншими мовами", – йдеться у дописі на сторінці Facebook уповноваженого із захисту державної мови України.

Нагадаємо, на 67-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ між Львовом та Колосом арбітр виніс попередження Шумському після отримання повідомлення по радіозв'язку від Кривоносова. Після матчу тренер "містян" (вже колишній) публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою. Українська асоціація футболу повідомила, що Комітет з етики та чесної гри взявся розслідувати інцидент.

"Коли згадую, навертаються сльози": як збірна України полюбила Гімн – спогади Федецького, Пономарьова і першого капітана