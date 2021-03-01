"Да, действительно у нас состоялся разговор с руководством, поблагодарили друг друга за работу. Более предметно обращайтесь к руководству клуба. Было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Львов официально уволил Шумского

Никто мне за языковой скандал ничего не говорил. Я вообще не понимаю, почему все так раздули эту ситуацию. В первую очередь, в той ситуации я хотел сказать о футбольных правилах и о том, за что дают желтые карточки", – поделился Шумский в комментарии Футбол News.

Сообщалось, что Шумского хотели отправить в отставку после первого круга, но дали время на исправление ситуации. Второй круг Львов начал с победы над Минаем (2:1), однако впоследствии потерпел два поражения подряд – от Колоса (0:2) и Динамо (1:4). После 16-ти туров "горожане" с 12 очками идут последними в турнирной таблице УПЛ.

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