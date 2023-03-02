Марко Серру ждёт отстранение от игр Серии А и ссылка в низшие дивизионы.

Четвёртый арбитр матча Кремонезе – Рома (2:1) Марко Серра получит длительную дисквалификацию, информирует La Repubblica. Он повздорил с главным тренером Ромы Жозе Моуринью, после чего португальскому тренеру была предъявлена красная карточка.

Моуринью дисквалифицирован на 2 матча – тренер Ромы нахватал больше красных, чем любой игрок Серии А

Серра произнёс в адрес Моуринью фразы: "Занимайся своими гребаными делами" и "Они все смеются над тобой, иди домой". Согласно источнику, AIA – итальянская ассоциация судей – была особенно раздражена поведением Серры, о чем свидетельствует решение организации отстранить арбитра от участия в матчах следующего тура Серии А.

Сообщается, что 40-летний рефери из Турина теперь, вероятно, будет отстранен на длительный срок и даже может быть отправлен в низшие лиги.

Тем временем Рома объявила о намерении подать апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Моуринью.

Рома потерпела позорное поражение от Кремонезе, подарив аутсайдеру первую победу в сезоне – Моуринью был удалён