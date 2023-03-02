На Марко Серру чекає відсторонення від ігор Серії А і заслання в нижчі дивізіони.

Четвертий арбітр матчу Кремонезе – Рома (2:1) Марко Серра отримає тривалу дискваліфікацію, інформує La Repubblica. Він посварився з головним тренером Роми Жозе Моурінью, після чого португальця вилучили з технічної зони.

Моурінью дискваліфікований на 2 матчі – тренер Роми нахапав більше червоних, ніж будь-який гравець Серії А

Серра вимовив на адресу Моурінью фрази: "Займайся своїми чортовими справами" і "Вони всі сміються з тебе, йди додому". Згідно з джерелом, AIA – італійська асоціація суддів – була особливо роздратована поведінкою Серри, про що свідчить рішення організації відсторонити арбітра від участі в матчах наступного туру Серії А.

Повідомляється, що 40-річний рефері з Турина тепер, ймовірно, буде відсторонений на тривалий термін і навіть може бути відправлений у нижчі ліги.

Тим часом Рома оголосила про намір подати апеляцію на двоматчеву дискваліфікацію Моурінью.

Рома зазнала ганебної поразки від Кремонезе, подарувавши аутсайдеру першу перемогу в сезоні – Моурінью отримав вилучення