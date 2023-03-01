Жозе Моуринью за свое поведение в поединке против Кремонезе пропустит матчи с Ювентусом и Сассуоло.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью заработал двухматчевую дисквалификацию по итогам своего удаления в матче 24 тура Серии А с Кремонезе (1:2). Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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В начале второго тайма между тренером Ромы и четвертым арбитром Марко Серрой произошел конфликт.

Моуринью получил дисквалификацию за то, что он оспорил решение судьи в провокационной манере на второй минуте второго тайма и повел себя так же во время удаления. Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями и предположениями после завершения матча.

Это удаление стало для "особенного" третьим в этом сезоне. Никто из игроков Серии А не получил столько красных карточек.

В двух следующих турах Рома сыграет с Ювентусом и Сассуоло. Матчи состоятся 5 и 12 марта соответственно.

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