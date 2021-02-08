Майк Дин получал сообщения с угрозами из-за своей работы во время поединка 29-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Саутгемптон (9:0), сообщает Sky Sports.

Безумный голепад в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

52-летний специалист обратился к руководству турнира с просьбой не назначать его на матчи 24-го тура английского первенства. Напомним, в скандальном поединке Дин в противоречивой ситуации удалил игрока "святых", а в последнем туре АПЛ этот же арбитр продемонстрировал неоднозначную красную карточку хавбеку Вест Хэма Томашу Соучеку.

Оба удаления были успешно оспорены клубами.

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