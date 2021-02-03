Манчестер Юнайтед принимал Саутгемптон в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться огляд зустрічі на Футбол 24.

Саутгемптон остался в меньшинстве уже на 2-й минуте команду подвел дебютант Александр Янкевиц, который впервые появился в стартовом составе на матч АПЛ, после чего гости посыпались.

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До финального свистка манкунианцы безжалостно издевались над соперником, забивая голы на любой вкус. Голкипер "святых" был вынужден девять раз доставать мяч из своих ворот.

Победа закрепила Юнайтед на второй строчке турнирной таблицы АПЛ с 44-ю очками, Саутгемптон – 12-й.

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