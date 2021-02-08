Майк Дін отримував повідомлення з погрозами через свою роботу під час поєдинку 29-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Саутгемптон (9:0), повідомляє Sky Sports.

Шалений голепад у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

52-річний фахівець звернувся до керівництва турніру з проханням не призначати його на матчі 24-го туру англійської першості. Нагадаємо, у скандальному двобої Дін у суперечливій ситуації вилучив гравця "святих", а в останньому турі АПЛ цей же арбітр продемонстрував неоднозначну червону картку хавбеку Вест Хема Томашу Соучеку.

Обидва вилучення були успішно оскаржені клубами.

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