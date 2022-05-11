Защитник Барселоны Рональд Араухо избежал серьезных травм в результате удара головами с партнером.

Уругвайца уже отпустили из больницы после тщательных обследований, сообщает сайт клуба. К счастью, врачи не обнаружили никаких повреждений головы.

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Араухо напугал всех во вчерашнем матче против Сельты (3:1). 23-летний защитник столкнулся головами с одноклубником Гави, после чего потерял сознание прямо на поле. Рональда пришлось вывозить с помощью кареты скорой помощи.

В текущем сезоне Араухо отыграл за Барсу 41 матч, в котором отметился 4 голами.

Барселона в непростом матче победила Сельту – Араухо получил жуткую травму, покинув поле на карете скорой помощи