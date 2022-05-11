Уругвайця вже відпустили з лікарні після ретельних обстежень, інформує сайт клубу. На щастя, лікарі не виявили жодних пошкоджень голови.

Дубль Обамеянга та рекорд вівторка у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 3:1

Араухо налякав усіх у вчорашньому матчі проти Сельти (3:1). 23-річний захисник збився головами з одноклубником Гаві, після чого втратив свідомість прямо на полі. Рональда довелося вивозити за допомогою карети швидкої.

Додамо, що у поточному сезоні Араухо відіграв за Барсу 41 матч, в якому відзначився 4 голами.

Барселона у непростому матчі перемогла Сельту – Араухо зазнав моторошної травми, покинувши поле на кареті швидкої