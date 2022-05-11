Депай открыл счет во встрече, после чего Обамеянг оформил лёгкий дубль в течение 7 минут. Сельта отквитала один мяч после неудачной передачи Тер Штегена и осталась в меньшинстве.

Барселона в непростом матче победила Сельту - Араухо получил жуткую травму, покинув поле на карете скорой