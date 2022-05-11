Дубль Обамеянга и рекорд вторника в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 3:1
09:43 - Читати українською
Барселона обыграла Сельту в 36 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
30’ Мемфис Депай
Яго Аспас 50’
Джейсон Мурильо 58’
30’ Мемфис Депай
50’ Яго Аспас
58’ Джейсон Мурильо
Депай открыл счет во встрече, после чего Обамеянг оформил лёгкий дубль в течение 7 минут. Сельта отквитала один мяч после неудачной передачи Тер Штегена и осталась в меньшинстве.
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Барселона довела матч до победы, что позволило ей закрепиться на второй строчке с 72 пунктами и установить рекорд Примеры: каталонцы ни разу не проиграли в 33 матчах (23 победы, 10 мировых), которые проводились во вторник. "Кельты" остались одиннадцатыми с 43 очками.
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